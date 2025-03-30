Demirci'de halkla bayramlaşma programına yoğun katılım - Son Dakika
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Demirci'de halkla bayramlaşma programına yoğun katılım

Demirci\'de halkla bayramlaşma programına yoğun katılım

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan ve Kurban bayramlarında geleneksel olarak yapılan bayramlaşma programı bu yıl yeni hizmet binasında gerçekleşti.

30.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan ve Kurban bayramlarında geleneksel olarak yapılan bayramlaşma programı bu yıl yeni hizmet binasında gerçekleşti.

Bayramlaşma programına Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara ilçe halkı ile tek tek selamlaşarak bayramlarını tebrik ettiler. Bayramlaşma programında Belediye Başkanı Erkan Kara, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Yoğun bir katılım olduğu bayramlaşma programında bir araya gelen Demircililer hasret giderdi. Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki ilçe protokolü İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Amirliği ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek, görev başında olan personelin bayramını kutladılar. Kaymakam Yavuz Arslan ve Başkan Erkan Kara, Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak bayramlarını tebrik ettiler.

Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara daha sonra Gazi Mustafa Toprak'ı ve Şehit Ahmet Korkmaz'ın ailesini ziyaretini ederek, bayramlarını kutladılar.

Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yıl ilk belediyemiz yeni hizmet binasında hemşerilerimizle bayramlaştık. Halkımıza ve ilçemiz protokolüne yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, nice güzel bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirci'de halkla bayramlaşma programına yoğun katılım - Son Dakika

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