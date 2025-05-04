Demirciler Tarımı Yaşatıyor - Son Dakika
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Demirciler Tarımı Yaşatıyor

Demirciler Tarımı Yaşatıyor

Aydın ve İzmir'de demirciler, tarım aletleri imalatıyla çiftçilerin en büyük destekçisi oluyor.

04.05.2025 13:48
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Aydın ve İzmir'in verimli dağlarında tarım işleri halen eski usul el aletleri ile sürdürülünce bölgede parmak sayısına geçmeyecek kadar azalan demirci ustaları zamanla yarışmaya başladı. Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan Mendegüme'de demircilik yapan İbrahim Pehlivan, 35 yıllık meslek hayatının en yoğun günlerini yaşıyor.

Halen eski usul yöntemlerle kestane kömüründe demiri eritip el ile kullanılan tarım aletlerini yapan İbrahim Usta, hem Aydın hem de İzmir'in pek çok köyüne hizmet veriyor. Kök çapasından tarım çapasına, nacaktan baltaya kadar her türlü tarım aleti yapımındaki mahareti ile tanına İbrahim Pehlivan, Ödemiş, Köşk ve Beydağ ilçelerine bağlı yaklaşık 120 köye hizmet veriyor.

Sert zeminli ve taşlı arazilerde fabrikasyon imalatların pek kullanışlı olmaması nedeniyle köylülerin genellikle el emeği ile özel üretilen tarım aletlerini tercih etmesi nedeniyle gözde meslek haline gelen demirciliği 1991 yılından bu yana severek yaptığını belirten İbrahim Pehlivan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin demircilik mesleğinin bitmeyeceğini belirtti. İş yeri bir dağ köyünde olmasına rağmen Ödemiş, Köşk ve Baydağ ilçelerine bağlı 100'den fazla köydeki çiftçilerin işlerini yetiştirmeye çalıştığını belirten Pehlivan, işinden de kazancından memnun olduğunu belirtti.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı alanlarda tarımın halen bilek gücü ile yapıldığı dağlarda, çiftçilerin işlerini kolaylaştıran alet-edevatlar demirciler tarafından titizlikle hazırlanıyor. Son yılların en fazla Nisan yağışının düştüğü Aydın ve İzmir'de ekim ve dikim çalışmalarına hız veren çiftçilerin en büyük yardımcıları da demirciler oluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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