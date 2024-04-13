Antalya sınırları içerisinde yer alan Demirkapı Tüneli'nin hizmet vermeye başlaması sonrasında ulaşıma açılan Beyşehir-Derebucak-Serik ilçeleri güzergahlı Yeni Konya Antalya karayolunda bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
9 günlük tatilin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bayram tatilini Antalya'da geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna geçmeye başladı. Tatilin son günlerinde Konya ve Anadolu'nun diğer kentlerine dönüşe geçen tatilciler, güzergahta oldukça dikkat çeken trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı yer ise Beyşehir ilçesi girişi oldu. İlçeye girişte çevre yolunun yerine şehir merkezi yönünü tercih eden sürücüler, ilçe merkezinde yoğunluğun daha da artmasına yol açtı. Antalya, Ali Akkanat ve Köprübaşı caddelerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde de yoğunluk görüldü. Kent merkezindeki ana arterlerde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Güzergahta zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Trafik ekipleri ise güzergah üzerinde önlem ve tedbirlerini artırırken, bayram dönüşü yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Demirkapı Tüneli'nin Açılmasıyla Antalya Yolu Trafik Yoğunluğu Yaşıyor - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
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