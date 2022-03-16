Deniz dibi tertemiz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz dibi tertemiz oldu

16.03.2022 18:36

Deniz dibi tertemiz oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliğinde Bodrum Belediyesi dalgıç ekipleri deniz dibini pırıl pırıl yaptı.

Deniz dibi tertemiz oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliğinde Bodrum Belediyesi dalgıç ekipleri deniz dibini pırıl pırıl yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce bu yıl Türkbükü Koyu'ndan başlatılan Gölköy ve Gümbet Koylarında devam eden etkinliğin 4.sü Müsgebi (Ortakent) sahili liman bölgesinde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliğine Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi. Deniz ve sahillerin temiz tutulması için farkındalık oluşturma amacıyla 8 yıldır devam eden faaliyetin Müsgebi etabı yaklaşık iki saat sürdü. Çalışma sonunda toplanan atıklar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne nakledildi.

Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip; 150 kilogram plastik, 10 kilogram metal, 180 kilogram lastik, 20 kilogram ahşap ve 40 kilogram cam olmak üzere toplamda 400 kilogram atık topladı.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliğinin Müsgebi'den sonraki etabı İçmeler'de gerçekleştirilecek.

Deniz dibi tertemiz oldu
Deniz dibi tertemiz oldu
Deniz dibi tertemiz oldu

YORUMLAR
500

Türkbükü, Gümbet, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deniz dibi tertemiz oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz dibi tertemiz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement