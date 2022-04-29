Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı

29.04.2022 17:37
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Tüm personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Osman Zolan, "Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram olsun" temennisinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Osman Zolan'a, Genel Sekreter Mustafa Ünal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer eşlik etti. Başkan Zolan, kentin farklı kesimlerinde bulunan hizmet birimlerini de ziyaret ederek tüm personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ramazan ayının dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duyguları ile yaşandığını vurgulayan Başkan Zolan, "Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram olsun. İki yıldır bayramlarda buluşamıyor, bir araya gelemiyorduk. Evlatlar anne-babaya gidemiyor, dostlar buluşamıyordu. Bayramı tam anlamıyla coşkuyla yaşayamıyorduk. Bu bayram sarılacağımız, kucaklaşacağımız hep birlikte sohbet edeceğimiz eski bayramlara dönüş olmasını temenni ediyorum. Nice güzel bayramlara ulaşmayı Allah'ım nasip etsin" dedi.

"Sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olsun"

Bayramlarda büyüklere ve hayatını kaybetmiş yakınların mezarlık ziyaretlerinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, yolculuk yapacaklara da dikkatli olmalarını tembih ederek, "Her bayramımız bir öncekinden daha güzel olsun. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Biz salgında eve kapanmadık, sizler elimiz, ayağımız, gözümüz oldunuz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık. Vatandaşlarımıza hiçbir sıkıntı yaşatmadık. Gece gündüz çalıştık, şehrimiz bugün güzel hale geldiyse, bu birlikte çalışmamızın sonucudur. Her birinizin payı ve katkısı var. Kardeşlik hukuku içerisinde birlikte yolumuza devam edelim inşallah. Tüm ailenizin bayramını kutluyorum, onlara bizden bol bol selam söyleyin. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olsun" dedi. - DENİZLİ

Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı
Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Osman Zolan, Denizli, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir ailesi bayramlaştı - Son Dakika


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