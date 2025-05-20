Denizli\'de 19 Mayıs Coşkusu

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen fener alayıyla birlik, coşku ve sevinç içerisinde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yılı, Denizli'de görkemli etkinliklerle kutlandı. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı günde, kentte gün boyu süren etkinlikler akşam saatlerinde şölene dönüştü. Kutlamalar, şehrin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir buluşmaya sahne oldu. Fener alayı, 7'den 70'e herkesi bir araya getirerek bayram sevincini sokağa taşıdı. Denizli, cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bir kez daha yüksek sesle ve büyük bir coşkuyla gösterdi.

Atatürk Stadyumu önünde başlayan Fener Alayı, meşalelerin aydınlattığı caddelerde on binlerce kişinin yürüyüşüyle gerçekleşti. Bir bayram kortejine dönüşen yürüyüşte "10. Yıl Marşı", "İzmir Marşı", "Gençlik Marşı" gibi marşlar hep bir ağızdan söylendi. Denizli sokakları, Türk bayrakları ile kırmızı-beyaza büründü. Gençler, çocuklar, yaşlılar; ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyüş boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı. Yürüyüş güzergahında evlerinden çıkan vatandaşlar alkışlarla ve bayrak sallayarak korteje destek verdi. Görsel olarak etkileyici olan fener alayı, aynı zamanda toplumun milli birlik ve beraberlik duygularını da pekiştiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü. - DENİZLİ