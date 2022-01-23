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Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele - Son Dakika

Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele

23.01.2022 22:53

- Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele Büyükşehir ekipleri kar yağışından etkilenen bölgelere anında müdahale etti Denizli'de beklenen kar yağışına karşı 150 araç 300 kişilik ekiple teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen bölgelere...

- Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele

Büyükşehir ekipleri kar yağışından etkilenen bölgelere anında müdahale etti

DENİZLİ - Denizli'de beklenen kar yağışına karşı 150 araç 300 kişilik ekiple teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen bölgelere anında müdahale etti. Kar yağışına karşı tüm önlemeleri aldıklarını kaydeden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat sahada olacaklarını belirtti.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelede başarılı çalışmalarıyla göz doldurdu. Kar yağışına karşı, kent genelinde 150 araç, 300 personelle belirlenen noktalarda hazır halde bekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün öğle saatlerinde etkini hissettiren yağışla birlikte çalışmalarına başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kar yağışına karşı ekiplerini anında seferber eden Büyükşehir Belediyesi, kar kürüme araçlarıyla şehir merkezi ile birlikte Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas karla mücadele etti. Gece boyunca çalışarak kendi sorumluluk alnındaki tüm yolları açık tutan ekipler ihtiyaç olan bölgelerde de tuzlama çalışması yaptı.

Meydan ve kaldırımlar temizleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol temizleme çalışmalarının yanında vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda bulunan meydan ve kaldırımlarda da kar temizliği gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir süre daha devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuz halinde olduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırda beklediği belirtildi.

Tüm önlemler alındı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kar yağışına karşı tüm önlemeleri aldıklarını kaydederek vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 24 saat sahada olacaklarını söyledi. Sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Zolan, vatandaşların yola çıkmadan önce mutlaka kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi önlemlerini alması gerektiğine dikkati çekti.

Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele
Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele
Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 300 kişilik ekiple kar mücadele - Son Dakika
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