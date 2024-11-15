Denizli'de Balık Tüketimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli'de Balık Tüketimi Artıyor

Denizli\'de Balık Tüketimi Artıyor

Sonbaharın kurak geçmesine rağmen balık tüketimi Denizli'de artış gösterdi.

15.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Son yılların en kurak sonbahar mevsimini geçiren Denizli'de, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık çeşitlerine olan ilginin de artmaya başladığı belirtildi.

Havaların soğumaya başlamasıyla balık tüketiminin de artış gösterdiğini belirten balık çarşısı esnaflarından Ferhat Tak, "Küçük mevsim balıklarımızdan Ege'nin incisi sardalyanın yağlı olduğu bir dönemdeyiz. Hamsiyi mümkün olduğunca Karadeniz'den tedarik ediyoruz. Çinekop her zaman denizlerin paşasıdır, lüferin de küçüğü bu dönemde çok lezzetli oluyor. Büyük balıklarda şuan palamutta bolluk var. Fiyatı tane 250 liradan satılıyor ve büyüklük olarak 1 kilogramın üstüne geliyor. 1 tanesi 1 kilo 300 gram gelenlere denk geliyoruz. Ardından sırasıyla levrek, çupra, kaya levreği, barbun, tekir geliyor. Küçük balıklarımızın fiyatı, hamsinin kilosu 200 liradan, sardalyanın kilosu 200 liradan, istavritin kilogramı 200 liradan, çinekopun kilogramı 450 liradan, palamut tanesi 250 liradan, levrek kilogramı 360 liradan, çupra kilogramı 400 liradan ve kaya levrek kilogramı 380 liradan satılıyor" dedi.

Denizli'de balık tüketiminin yüksek olduğunu kaydeden Tak, "Denizli halkımız, balık tüketimi olarak diğer illere göre üst seviyelere çıkmış durumda. Günlük olarak Denizli'mize Ege ve Karadeniz bölgesinden balık sevkiyatı yapıyoruz. Piyasadaki oluşan hareketliliğe baktığımızda Denizli'de günlük tonlarca balık tüketildiğini söyleyebiliriz. Halkımızı sağlıklı yaşamak için haftada en az iki defa balık yemeye davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, denizli, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Balık Tüketimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:39:41. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Balık Tüketimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.