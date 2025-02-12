Denizli'de Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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Denizli'de Berat Kandili Mesajı

Denizli\'de Berat Kandili Mesajı

Müftü Pamuklu, Berat Kandili'nde duaların kabul olacağına dair mesaj yayımladı ve tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

12.02.2025 09:51
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Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Bu gece, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarını bağışlamak için rahmetini sağanak sağanak indirdiği, duaların semaya yükseldiği, kalplerin safvetle çarptığı feyizli bir fırsat vaktidir" dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yarın gece idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Müftü Pamuklu, "Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının en kıymetli gecesi Berat Kandiline erişmenin huzur ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bilindiği üzere, 13 Şubat 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, rahmeti ve mağfireti sonsuz olan Yüce Rabbimizin kullarına lütuf kapılarını ardına kadar açtığı bu müstesna gecedir. 'Borçtan, suçtan ve cezadan kurtuluş' manasına gelen Berat; dini literatürümüzde 'günahlardan arınma, ilahi affa mazhar olma, yenilenme ve yaratılış gayemizi hatırlama' anlamını taşır. Bu gece, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kullarını bağışlamak için rahmetini sağanak sağanak indirdiği, duaların semaya yükseldiği, kalplerin safvetle çarptığı feyizli bir fırsat vaktidir" diye konuştu.

"İlahi çağrıyı fırsat bilerek, kendimiz, ailelerimiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için samimiyetle dua etmek en büyük vazifemizdir" diyen Pamuklu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım ki; salih ameller, ihlasla yapılan ibadetler ve gönülden kopan niyazlar, hem dünya hem de ahiret saadetimizin anahtarıdır. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz kusurlardan arınmak, ancak O'nun sonsuz rahmetine sığınmakla mümkündür. Bu mübarek gece vesilesiyle; başta Denizlili hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbimizden niyazım odur ki; bu gece, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuruna, Filistin'in, Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın zulümden kurtuluşuna, müminlerin günahlardan arınarak Ramazan-ı Şerif'e "beraat etmiş" bir kalple ulaşmalarına vesile olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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