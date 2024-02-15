Denizli\'de Gazeteci Murat Demirbilek\'in annesi hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan gazeteci Murat Demirbilek'in annesi Fatma Demirbilek, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle gelininden nakil edilen karaciğerle hayata tutunmaya çalışan yaşlı kadın, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Denizli'de yıllardır mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle karaciğer fonksiyonları tamamen sona eren ve 2 aylık ömrünün kaldığı hekimlerce söylenen Fatma Demirbilek'e gelini umut olmuştu. Aralarında akrabalık dahi bulunmayan gelin Mihrican Demirbilek, yaşlı kadının örnek veren akrabalarının aksine tüm şartların uygun olduğunun belirlenmesinin ardından geçtiğimiz yılın Kasım ayında hiç düşünmeden karaciğerini kayınvalidesine bağışlamıştı.
Antalya'da gerçekleşen operasyonla gelininden alınan karaciğer, Fatma Demirbilek'e başarıyla nakledildi. Ancak sonrasında nakil bölgesinde kaçak oluştuğu tespit edilen ve durumu kötüye giden Fatma Demirbilek, daha sonra 3 kez daha operasyon geçirdi. 2 gün önce yine durumu kötüleşen Fatma Demirbilek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
68 yaşında yaşama veda eden Fatma Demirbilek için bugün Denizli Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Gazeteci Murat Demirbilek'in annesi Fatma Demirbilek için düzenlenen törene Denizli siyaset, iş ve basın camiasından çok sayıda ismin yanı sıra ailenin sevenleri katıldı. Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığında dualarla toprağa verildi. - DENİZLİ
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