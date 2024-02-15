Denizli'de Gazeteci Murat Demirbilek'in annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Gazeteci Murat Demirbilek'in annesi hayatını kaybetti

Denizli\'de Gazeteci Murat Demirbilek\'in annesi hayatını kaybetti

Denizli'de yıllardır mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle karaciğer fonksiyonları tamamen sona eren ve gelininden nakil edilen karaciğerle hayata tutunmaya çalışan Fatma Demirbilek, hayatını kaybetti. Gelin Mihrican Demirbilek'in bağışladığı karaciğerin nakli başarılı olsa da sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle Fatma Demirbilek kurtarılamadı. Cenaze törenine siyaset, iş ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı.

15.02.2024 16:21
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de görev yapan gazeteci Murat Demirbilek'in annesi Fatma Demirbilek, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle gelininden nakil edilen karaciğerle hayata tutunmaya çalışan yaşlı kadın, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de yıllardır mücadele ettiği siroz hastalığı nedeniyle karaciğer fonksiyonları tamamen sona eren ve 2 aylık ömrünün kaldığı hekimlerce söylenen Fatma Demirbilek'e gelini umut olmuştu. Aralarında akrabalık dahi bulunmayan gelin Mihrican Demirbilek, yaşlı kadının örnek veren akrabalarının aksine tüm şartların uygun olduğunun belirlenmesinin ardından geçtiğimiz yılın Kasım ayında hiç düşünmeden karaciğerini kayınvalidesine bağışlamıştı.

Antalya'da gerçekleşen operasyonla gelininden alınan karaciğer, Fatma Demirbilek'e başarıyla nakledildi. Ancak sonrasında nakil bölgesinde kaçak oluştuğu tespit edilen ve durumu kötüye giden Fatma Demirbilek, daha sonra 3 kez daha operasyon geçirdi. 2 gün önce yine durumu kötüleşen Fatma Demirbilek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

68 yaşında yaşama veda eden Fatma Demirbilek için bugün Denizli Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Gazeteci Murat Demirbilek'in annesi Fatma Demirbilek için düzenlenen törene Denizli siyaset, iş ve basın camiasından çok sayıda ismin yanı sıra ailenin sevenleri katıldı. Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığında dualarla toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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