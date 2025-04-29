Denizli'de Gıda İsrafı ile Mücadele Toplantısı

Gıda israfını önlemek için Denizli'de buluştular

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası'nın Pamukkale Üniversitesi ile yürüttüğü Avrupa Birliği destekli Topraktan Çatala Gıda İsrafını Önleme Projesi Food Chase'in Bilgi Paylaşım ve Değerlendirme Toplantısı, 7 ülkeden gelen paydaşların da katılımıyla gerçekleştirildi.

PAÜ'nün Kınıklı Kampüsü'ndeki Turizm Fakültesi Toplantı Salonu'ndaki çok uluslu Sürdürülebilirlik İçin Gıda Tedarik Zinciri Ekosistemleri Projesi'nin FoodXImpact Etkinliği, Cosvitec Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden Lucie Vincendon'ın tanıtım sunumu ile başladı. Toplantı, Türkiye ile İtalya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsviçre'den gelen paydaşların da katılımıyla gerçekleştirildi.

"Projemiz, su kadar hayati derecede önemlidir"

İtalya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsviçre'den gelen proje ortaklarını aralarında görmekten mutlu olduklarını belirten DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, "Gıda tedarik zinciri; özellikle gıda güvenliğinin, gıda fazlasının, gıda kaybının ve gıda israfının etkili bir şekilde yönetilmesi açısından çevre, teknolojiler, tüketici davranışı, politika oluşturma ile iklimdeki hızlı ve dinamik değişikliklerin bir sonucu olarak zamanla daha da artan bir baskı altındadır. Tedarik zinciri boyunca gıda kaybı ve israfının yüzde 23'ü üretim aşamasında, yüzde 16'sı taşıma ve depolama dahil işlemede, yüzde 9'u dağıtım aşamasında, yüzde 52'si ise tüketimde. O nedenle, bu projemiz, su kadar hayati derecede önemlidir" dedi.

"Gıda israfını, el birliği ile önleyeceğiz"

"Üretmek kadar nasıl tükettiğin de önemlidir!" diyerek, tüm süreçlerdeki israfı olabildiğince azaltmak amacıyla hızla harekete geçtiklerini de vurgulayan Aracı, "Bu projemizle, gıda tedarik zincirinin üretim, işleme, dağıtım ve tüketim alanında belirli bir uzmanlığa sahip sektör temsilcileri, KOBİ'ler, gıda tedarik zinciri şirketleri, yüksek öğretim kurumları, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile tarım ve gıda sektöründeki tüm paydaşların yer aldığı bir ulus ötesi gıda tedarik zinciri ekosistemi oluşturuldu. Yine bu kapsamda, gıda kaybı ve israfı ile etkin bir mücadele yürütebilmek amacıyla, gıda tedarik zincirindeki üretim, işleme, dağıtım ve tüketim aşamalarındaki çalışanlara yeni beceriler kazandırmak ve becerilerini artırabilmek için 5. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi seviyesine uygun, toplam 750 saatlik 5 adet yenilikçi müfredat geliştiriliyor. Bu müfredatların ilk taslağını, bugünkü çalıştayımızda sizlere sunacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Bu türdeki yenilikçi müfredatlar sayesinde, 336 katılımcımıza eğitim, 168'ine de iş başı staj imkanı sunulacak ve yenilikçi bir profesyonel figür olan 42 çiftlikten çatala uzmanı yetiştirilecek. Bu kapsamda projemize katkı koyan, geliştirilmesinde emeği bulunan herkese bu vesileyle teşekkür ediyoruz; kolaylıklar diliyoruz. Tarladan çatala gıda israfını, el birliği ile önleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mutlaka israfın önüne geçilmesi lazım"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de yaptığı konuşmada, DTO'ya, proje paydaşlarına ve akademisyenler ile işletmelere iş birliği ve katkılarından dolayı teşekkür etti. İsrafın mutlaka önüne geçilmesi gerektiğine de işaret eden Rektör Güngör, "Hem suda hem gıdada çiftlikten sofraya israfı önlemek ifadesi, hayatımızın her adımında gerçekleştirilmelidir. Bizi yaratan Allah'ımız da Kuranı Kerim'de 'Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz' diyor. Dolayısıyla kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir gıda tedarik zinciri oluşturulmalı ve mutlaka israfın önüne geçilmelidir. 2022'de, dünya genelinde toplamda yaklaşık bir milyar ton gıda israfı olduğu tespit edilmiş. Öte yandan, 2024'e dair Gıda İsrafı Endeksi'ne göre, Türkiye'de 8,7 milyon tondan fazla gıda israfının olduğu tespit edilmiş. Bir kamyona 10 ton gıda yüklenildiğini düşünürsek 870 bin kamyon gıdanın çöpe atıldığı da ifade edilebilir. Vahim bir tablo değil mi? Bu açıdan baktığımızda, tedarik zinciri boyunca yaygın olan gıda kaybı ve israf sorununu mutlaka ama mutlaka çözüme kavuşturmamız gerekiyor; israfa son vermeliyiz. Gıdasız hayat olmaz; istikbalimiz olan çocuklarımız için bugünden yarını planlamalıyız. Bu projemizin dünyaya ışık tutacak neticeler doğurmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gıda tedarik zincirinin geleceği konuşuldu

Açış konuşmalarının sonrasında vakıf ve özel üniversitelerden öğretim görevlileri, sektör paydaşları, gıda tedarik firmaları tarafından hazırlanan sunumlarının yer aldığı, iyi uygulamalar ve gıda tedarik zincirinin geleceği üzerine konuşmaların olduğu konferansa geçildi.