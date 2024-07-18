Denizli'de İlk ve Tek Kadın İş Makinesi Operatörü - Son Dakika
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Denizli'de İlk ve Tek Kadın İş Makinesi Operatörü

Denizli\'de İlk ve Tek Kadın İş Makinesi Operatörü

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Eda Akar, iş makinalarına olan merakıyla bölgedeki ilk ve tek kadın iş makinesi operatörü oldu. Akar, aldığı kurslar ve başarıyla tamamladığı sınav sayesinde iş makinesi operatörlüğünü meslek haline getirerek geçimini bu alandan sağlayacak. Kadınların yapamayacağı meslek olmadığını vurgulayan Akar, aldığı belgenin diğer kadınlara örnek olmasını istediğini belirtti.

18.07.2024 11:01
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Denizli'de yaşayan 42 yaşındaki kadın, çalıştığı tesiste bulunan iş makinalarına olan merakı meslek sahibi yaptı. İş makinası operatörlük kursu alarak bölgede ilk ve tek kadın operatör özelliği taşıyan Eda Akar, "İşin erkeği kadını olmaz" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Eda Akar (42), çalıştığı tesiste bulunan iş makinalarına olan merakı hayatını değiştirdi. Merakı sayesinde ilgi odağı haline gelen iş makinesi operatörlüğü için kurslara giden Akar, bölgedeki ilk ve tek kadın operatör oldu. Köyde büyüdüğü için traktör kullanabildiğini belirten Akar, iş makinesi kullanabilmenin ayrı bir beceri istediğini dile getirdi. Katılığı kursta tek kadın kursiyer olduğunu belirten Eda Akar " Uşak'ta katıldığım kursu başarı ile bitirdi. Kursa katılan tek kadın kursiyerdim. Genelde erkek işi olarak görülen kepçe operatörlüğü eğitimini tamamladım ve sınavını başarı ile geçtim. Merak ederek başladığım kepçe operatörlüğünü meslek haline getirip geçimimi bu meslekten kazanacağım" dedi.

"Merakım mesleğim oldu"

Hedefinin daha büyük iş makineleri kullanabilmek olduğunu söyleyen Akar, bunun için eğitimlere devam edeceğini dile getirdi. Kadınların yapamayacağı meslek olmadığını ifade eden Akar, "Çalıştığım yerde gördüğüm kepçeden esinlenerek iş makinesi operatörü oldum. Şimdi bu iş, mesleğim. İnşallah aldığım belge ile geçimimi bu işten sağlayacağım. Kursa ilk başladığımda kursiyer arkadaşlarım ve çevrem yadırgasa da zamanla alıştılar. İş makinesi görünüm olarak büyük bir makine olunca kadınla bağdaştırmak zor oluyor. Açıkçası ülkede çok fazla da kadın iş makinesi operatörü olmayınca ilk defa görenler şaşırıyor. Ama kadın istediği zaman öğrenemeyeceği ve yapamayacağı bir iş meslek yoktur. Aldığım belgenin tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de İlk ve Tek Kadın İş Makinesi Operatörü - Son Dakika

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