Denizli Orman Bölge Müdürü Köle orman şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Denizli Orman Bölge Müdürü Köle orman şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Denizli Orman Bölge Müdürü Köle orman şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
31.07.2025 10:30
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Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Eskişehir'de yeşil vatan savunması sırasında şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin kabirlerini ve ailelerini ziyarette bulundu.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Eskişehir'de yeşil vatan savunması sırasında şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin kabirlerini ve ailelerini ziyarette bulundu.

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Genel Müdürlüğü personeli, 5'i AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 şehit verildi. Yangına destek için Denizli - Beyağaç Eskere Orman İşletme Şefliğinden giden ekibin alevlerin ortasında kaldığı yangında, orman işçileri Hilmi Şahin ve Sercan Utni şehit oldu. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, yeşil vatanı korurken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin kabirlerine ziyaret ederek dua etti ve ardından şehitlerin ailelerine yalnız bırakmamak için taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Bölge Müdürü Köle, ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile şehitlerin resimlerini takdim etti. Şehit ailelerinin ardından Eskişehir yangınında yanarak yaralanan Kader Dereli'nin ailesi ile Mustafa Ertürk ve ailesini ziyaret eden Bölge Müdürü Köle, yaralı personele ve ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretlere Denizli Bölge Müdürü Ahmet Köle, Denizli Bölge Müdür Yardımcıları Nuri Maraş ve İbrahim Acar, Eskere Orman İşletme Müdürü Ümit Gökçe katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Orman Bölge Müdürü Köle orman şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

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