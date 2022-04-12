Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu

12.04.2022 10:14
Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gönül sofrasının konukları kent merkezinde görev yapan mahalle muhtarları oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gönül sofrasının konukları kent merkezinde görev yapan mahalle muhtarları oldu. Göreve başladıkları günden beri birlikte hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası kent merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Denizli Polisevi'nde düzenlenen iftara Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve birçok yetkililerle birlikte mahalle muhtarları katıldı. İftar öncesi muhtarları tek tek selamlayarak ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan, ezanın okunmasıyla tüm konuklarla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada 11 ayın sultanı ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah ramazan ayımızı birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde tamamlamayı Allah'ım bizlere nasip etsin. Allah'ım rahmet, bereket ve mağfiret olan bu ayı inşallah hakkıyla yerine getirenlerden eylesin bizleri" diye konuştu.

"Birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz"

Millete hizmet edenler olarak bir arada bulunmanın çok güzel olduğuna işaret eden Başkan Zolan, "Seçildiğiniz, seçildiğimiz günden beri her birinizle birlikte şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kol kola gücümüz yettiğince çözümler üretmeye, sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Vali Atik ise bir arada olmaktan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, organizasyonu düzenleyen Başkan Zolan ve tüm ekibine teşekkür etti. - DENİZLİ

Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu
Denizlili muhtarlar gönül sofrasında buluştu

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Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu Denizli'de gönül sofrası Pelitlibağ'da kuruldu

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Kaynak: İHA

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