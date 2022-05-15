Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

15.05.2022 22:03

- Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı.

- Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

DENİZLİ - Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı. Onbinlerce Denizlili 103 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar Denizli Sancağı eşliğinde yürüyerek, tek yürek oldu. Başkan Zolan, 15 Mayıs'ın Denizli'nin onur ve şeref günü olduğunu vurguladı.

Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Programa protokol ve Denizli Sancağı arkasından yürüyen onbinlerce Denizlili katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından binlerce Denizlili mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne ulaştı. 103 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısı ile başlatılan Milli Mücadele Günü'nün canlandırıldığı yürüyüş Bayramyeri Meydanı'nda son buldu. Burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Başkan Zolan: Millet iradesine sahip çıktı

Başkan Osman Zolan, o günkü milli mücadele ruhu sayesinde 1206'da fethedilen Denizli'ye bir daha düşman postalı değmediğini ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçlerin aynı şekilde cevap aldığını hatırlatan Başkan Zolan, "Millet, iradesine sahip çıktı. İnşallah yine aynı anlayışı devam ettireceğiz. Düşmanın oyunları, taktikleri, yöntemleri bitmez. Bu vatan üzerindeki bakışları, arzuları bitmez. Onun için burada yurt olarak kalabilmek, bayrağımızı dalgalandırabilmek için bizlerin çok çalışması ve gayret göstermesi gerekiyor. Uyanık ve hazır olmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra bizden sonra gelecek nesiller de buraya düşman postalı bastırmayacak" dedi.

"Tarihi tarihçilere bırakmak lazım"

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 103 yıl önce Bayramyeri Meydanı'nda okuduğu fetvayı okuyan Başkan Zolan, 15 Mayıs 1919'un ortak bir değer olduğunu, bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği yaşanmaması için 13'ü akademisyen olmak üzere 16 yazarın hazırladığı "15 Mayıs Milli Mücadele'de Denizli" adlı Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını kitabı tanıttı. Başkan Osman Zolan, "Tarihi tarihçilere bırakmak lazım. Onların araştırması, kaynakları derlemesi, çalışması, o günleri yaşanlarla konuşulması ile bu eser ortaya çıktı. Bu eser Denizli'nin temel taşı, başucu kitabı haline gelecek. Tüm kütüphanelere gelecek ve 15 Mayıs denildiğinde bu esere başvurulması gerekiyor. Emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İlelebet 15 Mayıs'ı anmaya, birlikte yaşamaya ülkemizde bayrağımızı dalgalandırmaya İstiklal Marşımızı söyletmeye Allah'ım nasip etsin" dedi.

Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

YORUMLAR
500
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri süresi uzatıldı Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık Kırmızı Halıda Yeşil Şıklık

Denizli, Müftü, Milli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement