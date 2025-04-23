İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanının bahçesinde yaptı.
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanının bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Deprem sonrası berber bahçede tıraş yaptı - Son Dakika
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