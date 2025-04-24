Depremde İletişim Sorunları Aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremde İletişim Sorunları Aşıldı

Depremde İletişim Sorunları Aşıldı

Bakan Uraloğlu, GSM iletişiminde deprem anında %75 başarı sağlandığını, %25'lik sorun yaşandığını açıkladı.

24.04.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sırasında GSM operatörleri tarafından sesli aramalarının yüzde 75'inin karşılandığını, yüzde 25'ini karşılama konusunda 15 dakikalık sorun yaşandığını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörlerinin CEO'ları ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, deprem nedeniyle karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında bir problem yaşanmadığını vurguladı. Uraloğlu, "Havacılık tarafında uçuşların durdurulduğunu, pist kontrolleri yapıldıktan sonra devam ettiğini söyleyebiliriz. İstanbul Boğazı'nın 5 noktasından geçen; 3 köprümüz, Marmaray ve Avrasya tünellerinde de gerekli kontrolleri yaptığımızı, depremin hissedildiğini ancak bir hasar meydana getirmediğini söyleyebiliriz. Marmaray'da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildi. Bu yavaş hızda kontrollü geçiş anlamına geliyor. D100, TEM ve Kuzey Marmara otoyolunda herhangi bir problem olmadı. Çamlıca kulesinde en şiddetli hissedilen yapılardan biri oldu. Orada bir hasar olmadı ancak tedbir amaçlı ziyaretlere kapatıldı" ifadelerini kullandı.

"15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu"

Deprem sırasında yaşanan iletişim problemine değinen Uraloğlu, "İstanbul'da 3 operatörümüzün yaklaşık 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Baz istasyonu depremden etkilendi, enerjisi kesildi, yıkıldı gibi bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış olmasına rağmen nasıl sıkıntı yaşadık? Bizim İstanbul'da rutin haberleşme kapasitemizin 2.5 kat fazlasına kadar kapasiteyi karşılayabiliyoruz. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat fazla ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. İnternet üzerinden aramalarda 2 kat bir artış oldu. 2.5 kat artışı karşılayabiliyorken 7 ile 10 kat artış olunca biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'ini ise karşılayamadık. Data tarafından internet tarafından 2 kat olan artışı tamamen karşıladık. Herhangi bir problem ile karşılaşmadık. Buradaki kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Bir kriz anında insanların hem kendi durumlarını bildirmeleri, hem de yakınlarından bilgi alma talepleri olduğu için sıkıntı yaşadık" şeklinde konuştu.

İletişim konusunda ihtiyaçları GSM operatörü yetkilileri ile gözden geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Benzer sıkıntılar yaşamamak için neler yapılması gerektiğini masaya yatırdık. 2019 Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 kat bir kapasite artışı İstanbul için sağladık. O zaman bizim burada şunu hep beraber anlamamızda fayda var. Kuzey Marmara Otoyolu dün aktı. Oradaki normalde 140 kilometre olan yasal hız 50-60 kilometreye düştüğü anlar oldu. Çünkü İstanbul'dan çıkış söz konusu oldu. Biz iletişim tarafından da bunu yaşadık. Böyle bir mazerete sığınmak değil amacımız mutlaka daha iyisini yapmak. Vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını tavsiyede ediyoruz veya kısa mesajlarla durumlarını bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Bundan sonrasına benzer sıkıntıları azaltma adına üç operatörümüz ve bakanlığımızla beraber süreci yakından takip edip inşallah benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, istanbul, Politika, Deprem, Sağlık, Yerel, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde İletişim Sorunları Aşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
22:03 Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 17:41:35. #7.12#
SON DAKİKA: Depremde İletişim Sorunları Aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.