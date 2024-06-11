Depremde Yetim Kalan Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Unutursan Yetim Kalır' projesi kapsamında depremin vurduğu Hatay'da 42 yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın 'Unutursan Yetim Kalır' projesi kapsamında, depremde ailesini kaybeden 42 yetim çocuğa Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldı.

Bugün 42 tane yetim çocuğa bisiklet hediye edeceklerini belirten Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, "Hepimizin göz nuru olan yavrularımıza karne hediyesi olarak bugün burada 42 tane yavrumuza bisikletleri takdim edeceğiz. Onlar inşallah güzel günlerde bisikletleri kullanarak hem bizleri hatırlayacaklar hem de mutlu mesut yaşayacaklar. Birlikte çocuklarımıza bu güzel hediyelerini bisikletlerini takdim edeceğiz" dedi. - HATAY