Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

12.04.2022 15:24
Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, depremden etkilenen köylere yaptığı ziyarette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, depremden etkilenen köylere yaptığı ziyarette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, geçtiğimiz hafta Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı Arıkonak Köyü ziyaret etti. Kaymakam Ünsal depremden etkilenen evleri tek tek gezip yerinde inceledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Ünsal, depremden zarar gören vatandaşların evleri ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyetinin ivedi bir şekilde giderileceğini söyledi. - ADIYAMAN

Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor
Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

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Malatya depreminde Adıyaman'da 8 ev hasar gördü Malatya depreminde Adıyaman'da 8 ev hasar gördü

Adıyaman, Arıkonak, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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