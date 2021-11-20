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Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

20.11.2021 09:27
Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Erzurum'da dün merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Erzurum'da dün merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başladı.

Depremden en çok etkilenen Topçu ve Söylemez mahallelerine giden AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bazı ev ve ahırların hasar gördüğü mahallelerde bir yandan vatandaşlara yemek dağıtan ekipler, bir yandan da bölgeye çadır kurulması için çalışma yürütüyor.

Vali Okay Memiş, Topçu Mahallesi'nde vatandaşlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki elektrik sıkıntısının yarım saatte giderileceğini söyledi.

"Çadır ve konteyner ihtiyaçları giderilecek"

Hasar tespitine başladıklarını ifade eden Memiş, "Kızılay, AFAD, jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyemiz burada. Çadır ve konteyner ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devlet olarak biz her zaman onların yanındayız. Enkaz altında kalan vatandaşımız yok, iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Biri tandırda, biri ahırda yakalanmış, hastaneye sevk edildiler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise deprem haberini alır almaz kriz merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin görev başında olduğunu aktaran Sekmen, bölgede çadırların kurulacağını ve içine ısınma sistemlerinin yerleştirileceğini dile getirdi. - ERZURUM

Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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