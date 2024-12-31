Depremin Yıkımına Rağmen Zümra'nın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Depremin Yıkımına Rağmen Zümra'nın Doğum Günü Kutlandı

Depremin Yıkımına Rağmen Zümra\'nın Doğum Günü Kutlandı

Hatay'da depremin ardından babasını ve 2 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Zümra Doğruer, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hediye ettiği bisikletine kavuşarak doğum gününü kutladı. Belediyesi ekipleri Zümra'ya moral vermek amacıyla sürpriz yaptı.

31.12.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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HATAY (İHA) – Hatay'da depremde babasını ve 2 kardeşini kaybeden, kendisi enkaz altından sağ çıkan 10 yaşındaki Zümra Doğruer, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin hediye ettiği bisikletine kavuşarak doğum günü pastasını üfledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan Hatay'da binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde binlerce insan enkaz altından kurtarılarak sağ çıkmayı başarmıştı. Yayladığı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Zümra Doğruer, depremde babasını ve 2 kardeşini kaybetti. Depremden sonra annesi 14 kez kendisi ise 16 kez farklı ameliyat olarak tedavi sürecini atlatan Zümra hayata tutunmayı başardı.

Depremin ardından psikolojik olarak zor günler geçiren bölge halkının yanında olan ve vatandaşların hayatlarına dokunmaya çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 yaşındaki Zümra ve annesini ziyaret etti. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, depremde enkaz altından sağ çıkan Zümra'ya, doğum gününde sürpriz yaparak yaş pasta ve hayali olan bisikleti hediye etti. Doğum günü sürpriziyle mutlu olan Zümra, unutamayacağı bir gün yaşadı. Zümra ve annesiyle görüşen HBB psikoloğu aileye psikolojik destek verdi, aynı zamanda aileye fizik tedavi hizmeti sunularak depremzedelere umut olmaya devam edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin Yıkımına Rağmen Zümra'nın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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