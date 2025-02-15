Depremzedelerden Cami Onarımı

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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük Beldesi'nde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Keysun Camii, din görevlilerinin gönüllü çalışmalarıyla onarılıyor.

Cami İmamı Sadık Gündoğdu, çevre köylerin imamları ve belde halkıyla birlikte camiyi yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba harcıyor.

Caminin onarım süreci hakkında konuşan cami imamı Sadık Gündoğdu, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde beldemizin yaklaşık yüzde 85'i yıkıldı. Camimiz de bu yıkımdan ağır hasar aldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın sağladığı desteklerle onarım çalışmalarına başladık. Çevre köylerin imamları ve belde halkıyla birlikte camimizin inşaatı için uğraşıyoruz. Ancak maddi imkanlarımız yetersiz kalıyor. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla başlatılan çalışmaların tamamlanabilmesi için ek desteğe ihtiyaç duyuluyor. Bölge halkı, camiyi en kısa sürede yeniden ibadete açabilmek adına hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini belirtti. - ADIYAMAN