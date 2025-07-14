Depremzedelere Düğün Yardımı

" Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde nikah ve düğünleri yapılacak olan depremzede 100 çiftin çeyiz yardımları Konya'dan Adıyaman'a tırlarla yola çıktı.

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği katkılarıyla Adıyaman'da düzenlenecek olan toplu nikah ve düğün töreniyle evlenecek 100 çift için hazırlanan ayni yardımlar Konya'da Adıyaman'daki çiftlere ulaştırılmak üzere tırlarla yola çıktı. Yardımların yola çıkması dolayısıyla Panorama Konya Müzesi önünde uğurlama programı düzenlendi.

"Düğün projelerimize bir yenisini daha eklemek için burada buluyoruz"

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin, "Bugün düğün projelerimize bir yenisini daha eklemek için burada buluyoruz. Adıyaman ve 9 ilçesinde yaşayan depremzede 100 nişanlı çiftimize hediye edilmek üzere hazırlanan çeyizleri taşıyan araçları uğurlamak için toplandık" dedi.

"71 kalem 6 bin 916 parça ürün yeni evlenecek gençlerimize ulaştırılmak üzere hazırlandı"

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise yapılacak olan toplu nikah ve düğün töreni hakkında bilgi verdi. Öge, "Halkımızın destekleriyle hazırlanan ayni ve nakdi yardımların detaylarını paylaşmak istiyorum. TDV Konya Şubesi olarak toplamda 7 milyon 190 bin liralık eşyayı satın alma yöntemiyle hareket ederek beyaz eşya ve mobilyalar gibi eşyalar hazırlanmıştır. Ayrıca Mehir Aile Derneğimiz tarafından bağışlanan 22 milyon 147 bin lira tutarındaki halı, iç dış giyim, ev tekstili ve hediye paketlerinden oluşan 71 kalem 6 bin 916 parça ürün yeni evlenecek gençlerimize ulaştırılmak üzere hazırlamıştır" şeklinde konuştu. - KONYA