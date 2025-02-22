Depremzedelere Gelinlik Bağışı: Ayşegül Yıldız Sever 500 Bin TL Değerinde Düğün Kıyafetleri Hediye Etti - Son Dakika
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Depremzedelere Gelinlik Bağışı: Ayşegül Yıldız Sever 500 Bin TL Değerinde Düğün Kıyafetleri Hediye Etti

Depremzedelere Gelinlik Bağışı: Ayşegül Yıldız Sever 500 Bin TL Değerinde Düğün Kıyafetleri Hediye Etti

Hatay'da depremin ardından yeni evlenecek çiftler için 500 bin TL değerinde gelinlik, bindallı ve düğün kıyafetleri bağışlayan Ayşegül Yıldız Sever, depremzedelere destek olmayı amaçlıyor. Sever, toplamda 50 adet kıyafeti Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.

22.02.2025 09:42  Güncelleme: 09:47
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Ayşegül Yıldız Sever, yeni evlenecek afetzedeler için 500 bin TL değerindeki gelinlikleri bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok bina ve ev yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin ardından kentte yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi sonrası binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmiş ve vatandaşlar geçici yaşam merkezlerinde yaşamaya başlamıştı. Belen ilçesinde depreme yakalanan arkadaşının iş yerini ve evini kaybetmesi sonucu elindeki gelinlik, bindallı ve nişan tuvaletini bedelini ödeyerek satın alan depremzede Ayşegül Yıldız Sever, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL'nin üzerinde olan toplamda 50 adet olan gelinlik, bindallı ve düğün kıyafetlerinin ücretsiz olarak Hatay Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

"Ortalama olarak gelinlik, bindallı ve nişan tuvaleti 40-50 adet arası; bunu da paraya vurursak 500 bin TL'den fazla yapıyor"

Deprem bölgesinde evlenecek yeni çiftlerin yuvalarını kurarken bir nebze de olsa derin almalarına vesile olmak isteyen 44 yaşındaki Ayşegül Yıldız Sever, "Bu gelinlikleri en yakın arkadaşımdan, depremde evi ve iş yeri yıkılınca ücretini ödeyerek aldım. Bütün gelinlikleri, yardımcı olmak amaçlı bütün ürünleri teslim aldım. Ücreti mukabilinde ama ben bunları bağış yapmak istiyorum Hatay'daki bütün depremzedeleri için bir hayrımız dokunursa çok sevinirim. Ortalama olarak gelinlik, bindallı ve nişan tuvaleti 40-50 adet arası; bunu da paraya vurursak 500 bin TL'den fazla yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştım. Onların vesilesiyle daha çok kitleye ulaşabilmek adına Büyükşehir'in daha çok yere ulaşacağını bildiğimden ulaştım onların vesilesiyle inşallah hak sahiplerini bulacak" dedi.

"Depremzedelere destek olsun, çiftlerimiz yuvalarını kursunlar istiyoruz"

Sever, "Deprem 11 ilde oldu ama deprem üssü biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta başladı ama bütün yıkımı Hatay olarak yaşadık ve İskenderun ve Belen ilçelerinden bahsetmiyorum Hatay Antakya'da yıkım çok fazla oldu yeni aileler kuracak çiftlere bir nebze de olsun oradakilere birazcık yaralarına merhem olmak istiyorum. Şu an evlilik çok zor, bir gelinlik için 100 bin TL istiyorlar. Depremzedelere destek olsun, çiftlerimiz yuvalarını kursunlar istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapıp oradan ücretsiz şekilde istediği gibi gelinlik, bindallı ve nişan tuvaletini alabilecekler" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzedelere Gelinlik Bağışı: Ayşegül Yıldız Sever 500 Bin TL Değerinde Düğün Kıyafetleri Hediye Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremzedelere Gelinlik Bağışı: Ayşegül Yıldız Sever 500 Bin TL Değerinde Düğün Kıyafetleri Hediye Etti - Son Dakika
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