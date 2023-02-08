"Çok seviniyorum, milyon kişi öldü" diyerek depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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"Çok seviniyorum, milyon kişi öldü" diyerek depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

08.02.2023 15:46

Türkiye'yi derinden sarsan depremle ilgili bir video çeken ve "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü" ifadelerini kullanan şahıs, saatler sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde yaşanan kayıplara ağlarken, sosyal medyada trans bir birey tarafından paylaşılan video büyük tepki çekti.

"ÇOK SEVİNİYORUM"

Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Sosyal medyada büyük tepki toplayan video sonrası harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli kadını gözaltına aldı. Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Çok seviniyorum, milyon kişi öldü' diyerek depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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