Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 'Çok seviniyorum, milyon kişi öldü' diyerek depremzedelerle dalga geçen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.