Deri sektörü ihracatta rekor kırdı - Son Dakika

Türk deri sektörü, 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 192 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör tüm zamanların Mart ayı ihracat rekorunu kırdı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güven Karaca, "2022 yılı Ocak-Mart döneminde sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artışla 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Sektör olarak ihracat rakamlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmayı ve katma değeri yüksek ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Alt sektörlerin de ihracat rakamlarını değerlendiren Karaca, "Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 129 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,3'lük bir artış yakaladık. Yine Mart ayında mamul deri ve kürk sektöründe yüzde 22,5'luk artışla 27,8 milyon dolar, saraciye sektöründe yüzde 49,3'lük artışla 27,1 milyon dolar ve deri kürk giyim sektöründe yüzde 7,4'lik artışla 7,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Mart döneminde yine en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz ayakkabı oldu. Bu dönemde ayakkabıda yüzde 22,2'lik bir artışla 328 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yine bu dönemde saraciye sektöründe yüzde 50,8'lik artışla 75,3 milyon dolarlık mamul deri ve kürk sektöründe yüzde 37,3'lük artışla 69 milyon dolarlık ve deri kürk giyim sektöründe 30,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL