DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi - Son Dakika
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DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi

14.05.2022 21:11
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (DESOB) seçim heyecanı yaşandı.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (DESOB) seçim heyecanı yaşandı. İki adayın yarıştığı kongrede mevcut Başkan Mustafa Kayıkçı güven tazeleyerek yeniden DESOB başkanı oldu.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Kongre Salonunda yapılan olağan kongreye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK'ların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile esnaflar katıldı. Kongrede mevcut Başkan Mustafa Kayıkçı ile Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Geçici yarıştı. Yapılan seçimler sonucunda Mustafa Kayıkçı 114 oy alarak seçimleri kazanırken Murat Geçici ise 84 oy aldı.

Yapılan seçimler sonucunda DESOB Yönetim Kuruluna ise Başkan Mustafa Kayıkçı, Bülent Keser, İbrahim Korkmaz, Serhat Geçtim, Hikmet Sarıoğlu, Vildan Şamandar, İslam Batuhan Yangaz seçildi. - DÜZCE

DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi
DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi

YORUMLAR
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Esnaf ve Sanatkarlar, Düzce Belediyesi, Kongre, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DESOB Başkanı Kayıkçı güven tazeledi - Son Dakika


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