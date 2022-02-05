Üye Girişi
Dev adamlar kupa sevinci yaşadı - Son Dakika

Dev adamlar kupa sevinci yaşadı

05.02.2022 14:18
Dev adamlar kupa sevinci yaşadı

Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde 2021-2022 sezonunu Gaziantep İl Şampiyonu olarak tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Karaman'da düzenlenecek olan 4. Grup Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde 2021-2022 sezonunu Gaziantep İl Şampiyonu olarak tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Karaman'da düzenlenecek olan 4. Grup Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen U14 Yaş Grubu Erkekler Kategorisi Gaziantep İl Birinciliği Liginde namağlup şampiyon olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Karaman'da düzenlenecek olan Bölge Şampiyonasında parke üzerine çıkacak. Basketbol Akademisinde yetişen sporcularla sezon boyunca sahaya seyir zevki yüksek bir oyun yansıtan yeşil - siyahlı dev adamların hedefi Bölge Şampiyonasından da kayıpsız ayrılarak, Anadolu Şampiyonasına katılmak.

2021 - 2022 sezonunda U10 yaş grubundan başlayarak A takım düzeyine kadar 7 farklı yaş grubunda 200'e yakın faal lisanslı sporcu ile faaliyetlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde 32 genç basketbolcu, farklı okullarda sporcu bursları ile akademik hayatlarını sürdürürken, Türkiye Basketbol Federasyonu, yeşil - siyahlı kulüpten 4 dev adamı da projeksiyonuna dahil ederek FİBA eğitim kampına davet etti.

"Destek ve ilgiyle elde edilen başarılı sonuçlar"

U14 Basketbol Takımının şampiyonluk kupasını kaldırdığı törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Antrenörü Okan Altınbaş, kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, "U14 Erkekler Kategorisinde sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparak Bölge Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etmek ve Anadolu Şampiyonasına katılmak istiyoruz. Bu kategoride ve sezonun genelinde elde edilen başarılar büyük bir destek ve ilginin ürünü. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na tüm sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Güçlü bir alt yapıda olması gereken tüm imkanlara sahibiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah başarı çizgimiz devam edecek. Tüm sporcularımıza sezon boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dev adamlar kupa sevinci yaşadı
Dev adamlar kupa sevinci yaşadı
Dev adamlar kupa sevinci yaşadı

YORUMLAR
500

Şehitkamil, basketbol, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dev adamlar kupa sevinci yaşadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Dev adamlar kupa sevinci yaşadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement