Dev çukurda mahsur kalan Sarsar kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Dev çukurda mahsur kalan Sarsar kurtarıldı

Dev çukurda mahsur kalan Sarsar kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde dev çukurda mahsur kalan sansar, ekiplerin yoğun çabaları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

01.06.2024 02:39  Güncelleme: 02:41
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Van'ın Tuşba ilçesinde dev çukurda mahsur kalan sansar, ekiplerin yoğun çabaları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Sansarın yapılan tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evin bahçesinde bulunan çukura giren sansar içinde mahsur kalması üzerine ekiplere haber verildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile çalışması sonucu Sansar çukurdan çıkarıldı.

Çıkarılan Sansar'ın Rehabilitasyon tedavisi sonrası yeniden yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açılamada, "Tuşba İlçesi İskele Mahallesi'nde büyük bir çukura düşen ve çıkamayan sansar, Merkez Şefligimiz personeli ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği personeli ile birlikte düştüğü çukurdan çıkarıldı. Rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar yaşam alanına bırakıldı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dev çukurda mahsur kalan Sarsar kurtarıldı - Son Dakika

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