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Deveci Üstlükleri Burhaniye'de İlgi Gördü - Son Dakika
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Deveci Üstlükleri Burhaniye'de İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde düzenlenen Deve Güreşlerinde tezgah açan Mehmet Karacaoğlu'nun sattığı deveci üstlükleri ilgi gördü. Denizli'nin Buldan ilçesinden geldiğini anlatan Karacaoğlu, Ege ve Marmara'nın bütün güreşlerine gittiğini söyledi. Devecilerin vazgeçilmez aksesuarı olan deveci üstlüğü, Buldan'da dokunan deveci üstlükleri ilgi gördü. Üstlüklerin kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 lira ile bin 500 lira arasında satıldığını belirten Karacaoğlu, güreş alanlarında bu ürünleri sattıklarını ifade etti.

Deveci Üstlükleri Burhaniye\'de İlgi Gördü
30.01.2024 - 13:11,
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Burhaniye ilçesinde, düzenlenen Deve Güreşlerinde tezgah açan Mehmet Karacaoğlu'nın sattığı deveci üstlükleri ilgi gördü. Denizli'nin Buldan ilçesinden geldiğini anlatan Karacaoğlu, Ege ve Marmara'nın bütün güreşlerine gittiğini söyledi.

Devecilerin vazgeçilmez aksesuarı olan deveci üstlüğü, Denizlili vatandaşa geçim kapısı oldu. Buldan da dokunan deveci üstlükleri ilgi gördü. Burhaniye güreşlerinin çok güzel olduğunu anlatan Mehmet Karacaoğlu, "Bunlar Buldan da üretiliyor. Bizde bunları güreş alanlarında satıyoruz. Kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 lira ile bin 500 lira arasında sattığımız üstlükler ilgi görüyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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