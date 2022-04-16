Develililer iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Develililer iftarda bir araya geldi

16.04.2022 10:30
Develililer iftarda bir araya geldi

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeğinde Develili vatandaşlar bir araya geldi.

Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar yemeğinde Develili vatandaşlar bir araya geldi. İftarda konuşan dernek başkanı İsmail Arslan, "Ramazanda durumu iyi olmayanların hatırlanmasını sağlamalıyız" dedi.

Kentte bulunan bir restoranda verilen iftar yemeğine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve Develili vatandaşlar katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Develililer Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, "İnsanlara huzur ve esenlik getiren manevi atmosferi en yoğun şekilde yaşatan bu ay hepimizin kendi adına bir değerlendirme yapmasına da vesile olacaktır. Hayatın hızlı ve karmaşık koşturması içerisinden sıyrılarak, bir ay boyunca da olsa süküneti ve huzuru bulmaya çalışmalıyız. Yüce kitabımız Kur'an'ın inmeye başladığı, camilerin tıklım tıklım dolduğu bu güzide zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Durumu iyi olmayanların, düşkünlerin, düşmüşlerin, başkasına muhtaç olanların hatırlanmasını sağlamalıyız. Ramazan ayı merhametin ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı eşsiz bir zaman dilimidir. Sadece yeme içmeyi durdurma değil, sabrın da önemli bir özellik olarak hayatımızın içerisine girdiği bir andır. Günümüz insanlarının birçok problemle karşı karşıya oldukları bilinmektedir. Bu sıkıntılardan bir ay bile olsa sabır ve şükür ile kurtularak manevi hazzı yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Mübarek Ramazan ayının huzur ve mağfiret ortamının ülkemize, bütün İslam alemine yansımasını, kardeşlik anlayışının her yanı sarmasını, kan, gözyaşı ve savaşların son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Bizler şuanda burada huzurlu bir şekilde iftarımızı aştık ama dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimiz bizim gibi şanslı değiller. Onlar bombaların altında, belki de sıkıntı içerisinde oruçlarını açtılar. İşte dualarınız da o kardeşlerimize de yer vermenizi istiyorum. Bizler sizlerin dua ve destekleri ile 8 yıldır güzel ilçemiz Develimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Amacımız daha güzel bir Develiyi çocuklarımıza ve yarınlarımıza emanet edebilmektir. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılında da kentsel dönüşüm, terminal ve meydan gibi büyük projelerle Develimizi daha güzel yarınlara taşımak adına çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Develililer iftarda bir araya geldi
Develililer iftarda bir araya geldi
Develililer iftarda bir araya geldi
Develililer iftarda bir araya geldi

YORUMLAR
500
Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi Horasan'da şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verildi Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz' Başkan Büyükkılıç: 'Hizmet Bizim İşimiz'

Mehmet Cabbar, İsmail Arslan, Kayseri, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develililer iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Develililer iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement