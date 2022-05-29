Devlet korumasındaki çocuklar şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar şampiyonluk için yarışacak

29.05.2022 10:53
Devlet korumasındaki çocuklar şampiyonluk için yarışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma altında bulunan çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa almak için rekabet edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma altında bulunan çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa almak için rekabet edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma altında bulunan ve badminton sporuyla uğraşan çocuklar, yarın başlayacak şampiyonanın heyecanını yaşıyor. Çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığının iş birliğiyle badminton şampiyonası organize edildi.

Bu çerçevede badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545'i kız, 612'si erkek toplam bin 157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildi. İllerdeki turnuvalar sonucu seçilen 112 kız ve 107 erkek çocuk, 30 Mayıs-4 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa için rekabet edecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Badminton, Türkiye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devlet korumasındaki çocuklar şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika


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