Devrek Bastonu Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Devrek Bastonu Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu

Devrek Bastonu Ankara\'da Sanatseverlerle Buluştu
19.06.2025 23:02  Güncelleme: 23:05
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Devrek'in kültürel mirasının bir parçası olan Devrek Bastonu, Altındağ Hamamönü Sanat Galerisi'nde sergilendi. İlk kez resmi olarak koruma altına alınan baston, sanat eseri olarak da değerlendirilerek büyük ilgi topladı.

Devrek'in simgesi olan baston Ankara'da sergilendi.

Devrek'in köklü kültürel mirası olan Devrek Bastonu ilk kez Belediye Başkanı Özcan Ulupınar döneminde alınan marka tesciliyle resmi olarak koruma altına alındı. Altındağ Hamamönü Sanat Galerisi'nde açılan özel sergide Devrek bastonunun yalnızca bir zanaat ürünü değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak da değerlendirilmesi sağlanırken, Devrek Bastonu da Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Sanat Galerisi yönetimine teşekkür eden Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın Eşi Özlem Ulupınar, "Sanat galerisinin değerli müdürlerine ve başkan yardımcılarına bizlere gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden küratörler ve sanat yöneticileri, baston üzerindeki işçiliği, estetik yapıyı ve kültürel derinliği büyük takdirle karşılarken, başkentte böyle bir değeri görmekten memnuniyet duyduklarını belirtirlerken, Devrek gibi bir ilçenin kültürüne bu denli sahip çıkıyor oluşunu, sanatla buluşturmasını örnek bir yaklaşım olarak değerlendirdiler. Altındağ Belediyesi yetkilileri ise Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'a da özel olarak teşekkür ederek, 2026 yılında Devrek Bastonu'nu Ankara'nın en çok ziyaret edilen kültür mekanlarından biri olan Ulucanlar Sergi Merkezi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek Bastonu Ankara'da Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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