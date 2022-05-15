Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı

15.05.2022 12:12
Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı

Devrek CHP İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Devrek CHP İlçe Teşkilatı tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı tarafından partililere yönelik dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Çınar Otel'de gerçekleştirilen kahvaltı programında il, ilçe ve belde başkanları da hazır bulundular. Düzenlenen organizasyonda davetlilere hitap eden İlçe Başkanı Yaşara Bükrü, "Uzaktan yakından davetimize iştirak eden kıymetli misafirlerimiz partimiz tarafından düzenlenen dayanışma kahvaltısında sizleri aramızda görmekten duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Pandemi nedeniyle uzun zamandır bir araya gelememiştik. Bugün burada bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın bir örneğini sergilemiş olduk tekrara katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
CHP Kırşehir Gençlik Kollarında değişim CHP Kırşehir Gençlik Kollarında değişim DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: 'Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde' DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: 'Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde'

Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Devrek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Devrek CHP'den dayanışma kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement