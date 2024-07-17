Devrek\'te Aşure Günü Etkinliği

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Devrek Belediyesi ve Mevlana Kültür Derneği tarafından hazırlanan aşure gününde protokol vatandaşlar bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediye ve Devrek Mevlana Kültür Derneği tarafından ortaklaşa hazırlanan aşure gününde protokol vatandaşlar bir araya geldi.

Devrek Cumhuriyet Alanında akşam namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve semazen gösterileri protokol üyeleri ve vatandaşların büyük beğeni topladı. Muharrem ayı nedeniyle Devrek Belediyesi ve Devrek Mevlana Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar maneviyatı doyasıya yaşarlarken, programın ardından davetlilere aşure ikramında bulunuldu.

Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, belediye başkan yardımcıları ve yüzlerce vatandaş katıldı. - ZONGULDAK