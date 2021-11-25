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Devrek'te "Kadına yönelik şiddet" etkinliği - Son Dakika

Devrek'te "Kadına yönelik şiddet" etkinliği

25.11.2021 14:10
Devrek'te "Kadına yönelik şiddet" etkinliği

Devrek'te 25 Kasım günü "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi.

Devrek'te 25 Kasım günü "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada," 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü İçin hazırlanan proje kapsamında, toplum bilincinin ve farkındalığının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen hazırlanan proje kapsamında, toplum bilincinin ve farkındalığının artırılması amacıyla Birleşmiş Milletlerin "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" ile ilgili "Orange The World" yani sloganın Türkçe anlamıyla 'Dünyayı Turuncuya Boya' adı altında başlatmış olduğu kampanyaya istinaden 1000 adet "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" logolu ve turuncu renkli maskeler bastırılmış ve Devrek ilçesinde bulunan vatandaşların yoğun olarak kullanmakta olduğu özellikle de günün anlam ve önemine binaen kadın girişimcilerimizin açmış olduğu pastane ve ev yemekleri lokantalarına, kamu dairelerine ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılması planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ZONGULDAK

Devrek'te Kadına yönelik şiddet etkinliği
Devrek'te Kadına yönelik şiddet etkinliği

Birleşmiş Milletler, Zonguldak, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrek'te 'Kadına yönelik şiddet' etkinliği - Son Dakika


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