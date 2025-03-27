Devrek\'te Kadir Gecesi Coşkusu

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar.

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Zonguldak'ın Devrek İlçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edilirken, gece nedeniyle bazı camilerde Sakalı Şerif'te vatandaşların ziyaretine açıldı. Mübarek gece nedeniyle Devrek ve köylerdeki camilerde vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen vatandaşların camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yer bulmakta güçlük çektiği bu nedenle cemaatin bir kısmı da ibadetini dışarıda yaptığı gözlemlendi.

Kadir gecesi nedeniyle açıklama yapan Devrek Müftüsü Murat Mutlu," Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece Allah izin verirse Kadir gecesini hep beraber idrak edeceğiz. Allahu Teala bu gece hakkında "Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir (Kadir 1-5) buyurarak bu gecenin ne kadar mübarek bir gece olduğunu haber vermiştir. Peygamber Efendimiz de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Allah'tan umarak ihya ederse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari, Kadir, 1) şeklinde ifade etmiştir. Kadir gecesi geçici hevesler ve sonu gelmez emeller peşinde bir koşuşturma içerisinde geçen hayatımızda bize bir soluklanma, durup düşünme, iç dünyamıza dönüp geçmişimizin bir muhasebesini yapma fırsatı vermektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ve Peygamber Efendimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi muhakkak ki dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Kur'an insanlık ve melekut alemi için sonsuz bir hazine, bir şifa kaynağıdır. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için ona ilk önce okumayı emreden Kur'an, düşünmeyi, anlamayı ve bu doğrultuda yaşamayı da tavsiye etmektedir. Biz Müslümanlar için çok önemli olan bu gecede öncelikle Kur'an'ın üzerine yoğunlaşalım, geçmişimizi muhasebe ederken unutarak, bilmeyerek ve cehalet le işlediğimiz kötülüklere tövbe istiğfar edelim, salih amellerimizin kabulünü isteyelim, anne babalarımızın hayır dualarını alıp akrabalarımızı, sevdiklerimizi, kimsesizleri, yaşlıları, düşkünleri, yetim ve öksüzleri, hastaneleri, cezaevlerini, huzurevlerini, kabristanları ziyaret edelim, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya çalışalım, sadakalar ve hayırlar dağıtalım, Kur'an'la, zikirlerle salavat-ı şerifelerle, nafile ve kaza namazlarıyla geceyi en güzel şekilde ihya etmeye çalışalım, dünyanın dört bir yanındaki acı, sıkıntı, zulüm ve işkence altında gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslüman kardeşlerimizin ve masum insanların bu durumdan kurtulmalarını niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK