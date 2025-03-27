Devrek'te Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek'te Kadir Gecesi Coşkusu

Devrek\'te Kadir Gecesi Coşkusu

Devrek'te Kadir gecesi coşkuyla kutlandı, camiler doldu taştı. Müftü Mutlu, geceyi ihya etmeye davet etti.

27.03.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar.

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Zonguldak'ın Devrek İlçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edilirken, gece nedeniyle bazı camilerde Sakalı Şerif'te vatandaşların ziyaretine açıldı. Mübarek gece nedeniyle Devrek ve köylerdeki camilerde vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen vatandaşların camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yer bulmakta güçlük çektiği bu nedenle cemaatin bir kısmı da ibadetini dışarıda yaptığı gözlemlendi.

Kadir gecesi nedeniyle açıklama yapan Devrek Müftüsü Murat Mutlu," Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece Allah izin verirse Kadir gecesini hep beraber idrak edeceğiz. Allahu Teala bu gece hakkında "Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir (Kadir 1-5) buyurarak bu gecenin ne kadar mübarek bir gece olduğunu haber vermiştir. Peygamber Efendimiz de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Allah'tan umarak ihya ederse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari, Kadir, 1) şeklinde ifade etmiştir. Kadir gecesi geçici hevesler ve sonu gelmez emeller peşinde bir koşuşturma içerisinde geçen hayatımızda bize bir soluklanma, durup düşünme, iç dünyamıza dönüp geçmişimizin bir muhasebesini yapma fırsatı vermektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi ve Peygamber Efendimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi muhakkak ki dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Kur'an insanlık ve melekut alemi için sonsuz bir hazine, bir şifa kaynağıdır. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için ona ilk önce okumayı emreden Kur'an, düşünmeyi, anlamayı ve bu doğrultuda yaşamayı da tavsiye etmektedir. Biz Müslümanlar için çok önemli olan bu gecede öncelikle Kur'an'ın üzerine yoğunlaşalım, geçmişimizi muhasebe ederken unutarak, bilmeyerek ve cehalet le işlediğimiz kötülüklere tövbe istiğfar edelim, salih amellerimizin kabulünü isteyelim, anne babalarımızın hayır dualarını alıp akrabalarımızı, sevdiklerimizi, kimsesizleri, yaşlıları, düşkünleri, yetim ve öksüzleri, hastaneleri, cezaevlerini, huzurevlerini, kabristanları ziyaret edelim, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya çalışalım, sadakalar ve hayırlar dağıtalım, Kur'an'la, zikirlerle salavat-ı şerifelerle, nafile ve kaza namazlarıyla geceyi en güzel şekilde ihya etmeye çalışalım, dünyanın dört bir yanındaki acı, sıkıntı, zulüm ve işkence altında gözyaşı dökerek yaşamak zorunda kalan Müslüman kardeşlerimizin ve masum insanların bu durumdan kurtulmalarını niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Gecesi, Murat Mutlu, zonguldak, Kültür, Devrek, Güncel, Yerel, Yaşam, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

14:14 CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:37:52. #7.13#
SON DAKİKA: Devrek'te Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement