Devrek\'te Ramazan Teşekkür Plaketi

Devrek ilçesinde Ramazan ayı süresince mukabele okuyan ilçe müftüsü ve hafız öğrencilere teşekkür plaketi takdim edildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Ramazan ayı süresince mukabele okuyan Devrek Müftüsü Murat Mutlu'ya ve hafız öğrencilere Hacı Ahmet Ağa Cami İmam Hatibi Aydın Çolpa tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Devrek Merkez Hacı Ahmet Ağa Caminde organize edilen programda Ramazan ayı süresi içerisinde hem irşat hizmetlerinin yanı sıra mukabele okuyan ve aynı zamanda da hatim ile namaz kıldıran İlçe Müftüsü Murat Mutlu'ya teşekkür plaketi takdim edilirken, aynı camide mukabele okuyarak gönüllere taht kuran hafız öğrenciler Mert Karabostan, Eren Alagöz,İslam Koçaklı, Beytullah Kocasoy ve Abdussamet Tavşan'a diğer yetkililer tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Programın ardından Hacı Ahmet Ağa Cami İmam Hatibi Aydın Çolpa tarafından vatandaşların okumuş olduğu mukabelenin hatim duaları gerçekleştirildi. - ZONGULDAK