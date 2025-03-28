Devrek'te Sokak İftarı Dayanışması - Son Dakika
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Yerel

Devrek'te Sokak İftarı Dayanışması

Devrek\'te Sokak İftarı Dayanışması

Hayırsever esnaf tarafından düzenlenen sokak iftarında Ortaçesme esnafı bir araya geldi.

28.03.2025 23:19
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Devrek'te hayırsever bir esnaf tarafından düzenlenen sokak iftarında Ortaçesme esnafı bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından düzenlenen sokak iftarında ilçede Ortaçesme Alanı diye tabir edilen sokak ta esnaflar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler

Aynı alanda yıllardan bu yana faaliyet gösteren bir lokanta tarafından verilen iftarda yaklaşık 200 kişi bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Sokak iftarlarının sonuncusu olarak bilinen organizasyonla ilgili bilgi veren firma sahibi Yadiğar ve Atilla Benli," Ramazan ayının son iki günü nedeniyle aynı sokakta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini gerçekleştirdik. Bu davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize ve esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin" diye konuştu.

Kendileri için sokak iftarı düzenleyen esnafa teşekkür eden davetliler ise," Allah esnaf kardeşimizden razı olsun bizi böyle mübarek bir akşamda esnaf sakinleri olarak güzel bir iftar programını hep birlikte hayata geçirmiş olduk" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Sokak İftarı Dayanışması - Son Dakika

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