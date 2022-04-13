Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu - Son Dakika
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Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu

13.04.2022 16:44
Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu

Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Wushu Kung Fu İl Temsilcisi oldu.

Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Wushu Kung Fu İl Temsilcisi oldu.

Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Zonguldak Wushu Kung Fu İl Temsilciliğine atandı. Zonguldak temsilciliğine Wushu Kung Fu federasyon Başkanının teklifi ve Gençlik Spor Bakanlığının oluru ile atanan Wushu Kung Fu Kick Boks Antrenörü olan ve aynı zamanda da siyah kuşak sahibi olan Celal Ulupınar Wushu,Kung Fu,Aikido, Wing Chaun, Budokaido branşlarının da temsilcisi oldu. - ZONGULDAK

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Zonguldak, gençlik, Kung Fu, Wushu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu - Son Dakika


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