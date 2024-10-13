Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 21 Milyon TL'lik Aydınlatma Yatırımı - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 21 Milyon TL'lik Aydınlatma Yatırımı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Doğukent Mahallesi'nde 21M TL yatırım ile 166 LED aydınlatma direği kurdu.

13.10.2024 00:37
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Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 21 milyon TL değerinde aydınlatma yatırımı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın çeşitli cadde ve sokaklarında aydınlatma çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde 21 milyon TL'lik yatırımla 166 aydınlatma direğinin montajını tamamladı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan altı ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki aydınlatma yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde gerçekleştirilen 21 milyonluk TL tutarındaki aydınlatma şebeke yatırımı tamamlanarak devreye alındı. Mahallede yer alan cadde ve sokaklar, 166 LED aydınlatma direği ile ışıklandırılarak daha güvenli ve aydınlık hale getirildi.

Yatırımlar led dönüşüm planına uygun

Kaliteli, kesintisiz ve kaypsız enerji dağıtımı misyonuyla çalışmalarını sürdüren dağıtım şirketi, Karaköprü'deki Doğukent Mahallesinde 104 ile106'ncı caddeleriyle bağlantılı olan 1.241, 1.182 ve Umut Can sokakları ile Mimar Sinan Bulvarında sürdürdüğü aydınlatma projesini tamamladı. Devreye alınan 21 milyon TL tutarındaki aydınlatma projesinde kullanılan led aydınlatma lambaları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesindeki led dönüşümü planına uyuldu.

"Yatırımlarımız sürecek"

Yatırım çalışmaları hakkında açıklamalarda Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Şanlıurfa'mızın her noktasında enerjilendirme, aydınlatma, elektrik şebekesi yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Son olarak Doğukent Mahallemizde aydınlatma standartlarını yükseltecek yatırımızı hayata geçirdik. Şebeke altyapısını güçlendirmek ve Şanlıurfa halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yatırımlarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle Elektrik'ten Şanlıurfa'ya 21 Milyon TL'lik Aydınlatma Yatırımı - Son Dakika

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