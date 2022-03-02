Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor

02.03.2022 15:37
Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlık ettiği Mart ayı belediye meclis toplantısında Didim Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye olması kararlaştırıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlık ettiği Mart ayı belediye meclis toplantısında Didim Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye olması kararlaştırıldı.

Didim Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığında Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin gündeme alındığı toplantıda tüm maddeler kabul edildi. Toplantıda Didim Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye olması maddesi de oylamaya sunuldu. Meclis üyelerinin oy birliği ile Didim Belediyesi'nin Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye olması kararlaştırıldı. Meclis üyelerinden İlyas Aydur, Cengiz Kızıldağ ve Sevinç Karataş birliğin asil üyeleri olurken yedek üyelerde ise Sinan Yalçın ve Kerim Küsmez yer aldı. - AYDIN

Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Marmara, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'ne üye oluyor - Son Dakika


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