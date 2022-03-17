Didim Belediyesi, Kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Didim Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı.

Didim Belediyesi, Ramazan Ayı'nın habercisi Berat Kandili nedeniyle Merkez Camii önünde kandil simidi dağıttı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener ile Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha'nın da katıldığı etkinlikte Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Didimlilere kandil simidi ikram etti.

Didimliler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlara ikramda bulunarak kandillerini kutlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yine aynı noktada dağıtılan irmik helvası ikramı standını ziyaret etti. Burada da vatandaşlara helva ikram eden eden Başkan Atabay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını Didimlilere iletti.

Vatandaşlar, ikramlar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN