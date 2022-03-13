Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

13.03.2022 15:09
Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi'nin soğuk kış günleri boyunca vatandaşlara çorba servis ettiği ikram aracı, pazar alanına gelen Didimlilerin ve pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Didim Belediyesi'nin soğuk kış günleri boyunca vatandaşlara çorba servis ettiği ikram aracı, pazar alanına gelen Didimlilerin ve pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü Didim'de de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düştüğü kentte Didim Belediyesi vatandaşların içini ısıttı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atabay'ın projeleri arasında yer alan 'İkram Aracı' ile çorba ikramına devam ediyor. Cumartesi günü kent merkezinde kurulan pazar alanına giden ikram aracında gün boyunca vatandaşlara ve pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu. İkram aracında servis edilen sıcak çorbalardan ücretsiz olarak faydalanan vatandaş ve esnaflar, ikramlarından dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve Didim Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı
Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı
Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı
Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı - Son Dakika


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