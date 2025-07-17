Didim Belediyesi Yabani Otlarla Mücadeleye Devam Ediyor

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaz aylarıyla birlikte hızla büyüyen yabani otlara karşı ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Didim'in dört bir yanında parklar, yeşil alanlar, orta refüjler ve yürüyüş yollarında kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaz mevsimiyle birlikte artan ot yoğunluğunun hem görüntü kirliliğine hem de haşere oluşumuna neden olmasının önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalarla, kamusal alanlar hem estetik hem de daha sağlıklı hale getiriliyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha düzenli, temiz ve yeşil alanlarla çevrili bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından sürdürülen ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları, planlanan periyotlar doğrultusunda tüm mahallelerimizde sürdürülecek" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi, çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla yeşil alanların korunması, temiz ve bakımlı kamusal alanların artırılması amacıyla çalışmalarını yaz sezonu boyunca kesintisiz sürdürecek. - AYDIN