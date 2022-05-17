Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika
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Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi

17.05.2022 17:52
Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan engelli 10 kişi, temsili askerlik için askeri üniforma giyerek, komutanlar ve askerlerin yardımıyla eğitime tabi tutuldu.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan engelli 10 kişi, temsili askerlik için askeri üniforma giyerek, komutanlar ve askerlerin yardımıyla eğitime tabi tutuldu. Eğitimin ardından engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Didim Garnizon Komutanlığında yapılan yemin törenine Didim İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve eşi, Didim İlçe Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Saçan ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yüzbaşı M. Gani Solak, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ile askeri erkan, engelli askerlerin aileleri ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ellerini Türk Bayrağı ve silahları koyan 10 engelli için yemin töreni düzenlendi. Temsili askerlik uygulamasına katılan zihinsel, bedensel ve işitme engelli 10 kişi, bir günlük de olsa asker olmanın ve temsili olarak vatani görevlerini yapmanın sevincini yaşadı.

Didim İlçe Garnizon Komutanı Deniz Albay Ali Saçan, bugün kahraman şehitlerine olan bağlılık ve saygılarını ifade edebilmek için Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni canları pahasına koruyacaklarına dair bayrak gölgesinde namusları üzerine yemin edecek olan yürekleri engelsiz onurlu ve cesaretli vatandaşların yemin törenleri için bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmanın akabinde Geleneksel Kuzu Günleri çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Garnizon komutanlığında görevli askerlerin yarıştığı etkinlikte dereceye giren askerlere ödüller verildi. İlçe Garnizon Komutanı Saçan, etkinliğe destek olan kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Konuşmaların ardından, engelli askerlere terhis belgeleri verildi. Yarışmalardan sonra etkinliğe katılanlar hep birlikte karavanadan yemek yediler. - AYDIN

Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi
Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi
Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi
Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi
Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de 10 Engelli bireye temsili askerlik töreni düzenlendi - Son Dakika


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