Didim\'de Ayşenur Ezgi Eygi Anısına Park Projesi

Didim Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda hayata geçireceği park projesiyle genç yaşta hayata veda eden Ayşenur Ezgi Eygi'nin anısını yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay park inşaatını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

6 Eylül 2024'te Batı Şeria'nın Beyta bel­de­sin­de dü­zen­le­nen bir gös­te­ri sı­ra­sın­da İsrail as­ker­le­ri ta­ra­fın­dan vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Türk-Ame­ri­kan va­tan­da­şı ak­ti­vist Ay­şe­nur Ezgi Eygi dev­let tö­re­niy­le 14 Eylül Cu­mar­te­si günü baba ocağı Didim'de top­ra­ğa ve­rildi. Eygi'nin vefatının ardından Didim Belediyesi onun anısını yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yapılacak parka Ayşenur Ezgi Eygi'nin ismini verme kararı aldı. Alınan kararın ardından parkın yapımı için çalışmalar başlatıldı. Park inşaatında incelemelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, park sadece Eygi'nin anısını yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin ve tüm Didim halkının huzur içinde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu anlamlı proje, şehrimize yeşil bir soluk getirirken, hatıraların ve değerlerin bir araya geldiği huzurlu bir mekan olma yolunda ilerliyor. Didim'e değer katacak projemizi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN