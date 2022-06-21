Didim'de "Deniz OMGİ" sistemi kuruldu - Son Dakika
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Didim'de "Deniz OMGİ" sistemi kuruldu

21.06.2022 13:56
Didim'de "Deniz OMGİ" sistemi kuruldu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce Didim'e kurulan "Deniz OMGİ sistemi" basına tanıtıldı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce Didim'e kurulan "Deniz OMGİ sistemi" basına tanıtıldı.

Didim'de bulunan D-Marin içerisinde yerleştirilen ve deniz suyu sıcaklığı, rüzgar yön ve hızı ölçerek ülkemize turist gönderen turizm operatörleri ile yurt içinde seyahat eden turistlerin turizm destinasyonlarının tercihinde ve turizm sezonunun daha geniş zaman aralığına genişlemesinde yardımcı olan "Deniz OMGİ sistemi" basına anlatıldı.

Etkinliğe Aydın Meteoroloji İl Müdürü Musa Deveci, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, AK Partili meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

Deniz OMGİ sistemi hakkında bilgiler veren Aydın Meteoroloji İl Müdürü Musa Deveci denizcilerin daha öncede deniz suyu sıcaklığı, rüzgar yön ve hızı bilgileri önceden öğrenmek hazırlıklı gelmek istediklerini belirterek, "Bunlar tercih sebebi, daha önce Kuşadası ve Bodrum'da vardı. Bundan sonra Didim'de bu sistem kuruldu. Aynı zamanda turizm sezonunun daha geniş zaman aralığına genişlemesinde önem arz etmektedir. Mayıs ayı ile Ekim arasında sezonu uzatacak. Bugünden itibaren veri vermeye başlayacak. Bu değerlerin ölçülmesi ile Turizm denizciliğin kalitesi artmaktadır. Ayrıca yat turizmi ve deniz ticaret filoları balıkçılık sektöründe fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra havacılık sektöründe uçuşların daha emniyetli şekilde gerçekleştirilmesi için hava alanlarında meteorolojik gözlem ve tahminlerin yapılması elzemdir. Meteorolojik gözlem ve tahminleri sağlıklı olarak yapılabilmesi ve havaalanının standartlarının yükseltilmesi, havacılık faaliyetlerinde uçuş emniyetinin arttırılması için meteorolojik teknoloji alt yapısı güçlendirilmiştir. Çıldır havalimanına Pist başına ve pist sonuna "Havaalanı OMGİ" kurulmuştur. Deniz OMGİ ve Havaalanı OMGİ yatırım maliyeti 10 milyondur" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de 'Deniz OMGİ' sistemi kuruldu - Son Dakika

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