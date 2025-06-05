Didim\'de Kurban Bayramı Bayramlaşması

Kurban Bayramı dolayısıyla Didim'de ilçe protokolü bayramlaştı. Didim Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay katıldı.

Törenin ardından konuşan Başkan Gençay, "İlçe Protokolümüzle bir araya gelerek bayramlaştık, güzel Didim'imizin birlik ve beraberliğini bir kez daha hissettik. Hep birlikte, sevgiyle, saygıyla ve dayanışma içinde nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Didim İlçe Protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarete Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay katıldı. Ziyarette, protokol üyeleri Gazilerin bayramını tek tek kutladı. - AYDIN