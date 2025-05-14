Didim\'de Öğrencilere Jandarma Tanıtımı

Aydın'ın Didim ilçesinde lise öğrencilerine yönelik jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin tanıtımı etkinliği düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim Yenihisar Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete katılan öğrencilere Jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN